Новейшие ЗРК С-350 «Витязь» впервые поступят в российские войска

Москва, , 12:37 — REGNUM В 2019 году в воздушно-космические силы РФ впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В военном ведомстве уточнили, что комплекс поступит в учебный центр в Ленинградской области. Однако в какие сроки это произойдёт, не сообщается. Перед началом работы на новой технике военнослужащие пройдут специальную подготовку.

Как добавил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов, помимо «Витязей» в 2019 году планируется поставка около 10 комплектов ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРС С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе. Всего за этот период было проведено свыше 200 учений различного уровня, из них 20 — с боевой стрельбой.

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