В Конституционном суде Казахстана пояснили причину обращения Назарбаева

Астана, , 12:40 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный суд республики с вопросом о достаточности оснований для досрочного прекращения полномочий президента, прописанных в п. 3 ст. 42 Конституции Казахстана, сообщает 5 февраля издание Informburo.

В Конституционном совете отметили, что президент республики направлял обращения в суд более 20 раз. В частности, в 2018 году совет признал закон «О совете безопасности», соответствующим Конституции. Планируется, что совет вынесет свое решение в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил обращение с просьбой предоставить толкование п. 3 ст. 42 Конституции страны.

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