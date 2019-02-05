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Увольнение главы района Петербурга лежит в логике курса Беглова

Политика

Эксперт объяснил кадровое решение главы города

Санкт-Петербург, 5 февраля 2019, 12:41 — REGNUM  Увольнение главы Фрунзенского района Санкт-Петербурга Валерия Сапожникова находится в логике курса, который ранее обозначил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 5 февараля политолог Виктор Потуремский.

Напомним, Беглов уволил чиновника 4 февраля после того, как лично убедился в неудовлетворительной уборке Фрунзенского района от снега и наледи, выслушал жалобы жителей и не застал на месте чиновников районной администрации.

«Беглов ранее сказал, что перед городом стоят амбициозные задачи, одна из которых — обновление управленческой команды. За стратегией развития стоят определенные показатели того, как должны работать члены этой команды. Когда руководитель видит — здесь происходит не то и не так — он вправе принимать такие кадровые решения», — сказал эксперт.

«Тот курс, те требования к подчиненным, которые выставил Александр Беглов, работают именно так: если нет результата — чиновник увольняется», — добавил Виктор Потуремский.

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