Спикер Верховной рады пригрозил отключать микрофоны депутатам-агитаторам

Киев, , 12:38 — REGNUM Депутатам, которые будут заниматься предвыборной агитацией в зале парламента рабочее время, будут отключать микрофон, пообещал спикер Верховной рады Андрей Парубий во время открытия десятой сессии Верховной рады, сообщило 5 февраля издание «Левый берег».

«Когда я, как председатель Верховной рады, буду видеть, что во время обсуждения законов кто-то ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон», — подчеркнул он во время выступления.

Зал встретил аплодисментами слова спикера парламента.

Напомним, из 30 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины 14 являются депутатами Верховной рады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Олег Ляшко заявил, что готов к дебатам со всеми кандидатами в президенты Украины, чей рейтинг превышает хотя бы 5%. Всего он насчитал пять противников, соответствующих данному критерию.

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