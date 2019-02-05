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Сергей Миронов предложил отменить визы для приезжающих из Европы

Политика

«Мягкая сила»

Москва, 5 февраля 2019, 12:24 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает смягчить визовый режим со странами Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Стоит подумать о смягчении визового режима для жителей Евросоюза. Вплоть до введения безвизового въезда для граждан тех стран, которые, несмотря на санкции, имеют с Россией взаимовыгодные крупные экономические проекты. Например, это Германия, Италия, Австрия», — заявил Миронов.

Шаг послужит развитию въездного туризма и российской туристической отрасли в целом, притоку инвестиций, полагает депутат Госдумы.

Кроме того, предлагаемые меры могут стать эффективным инструментом «мягкой силы» в борьбе с антироссийской пропагандой.

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Туризм
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