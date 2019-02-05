Инициативы по диалогу в Венесуэле отвергаются ради смены власти — МИД РФ

Душанбе, , 12:09 — REGNUM Инициативы по налаживанию ситуации в Венесуэле отвергаются в пользу смены власти в этой стране, заявил 5 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Таджикско-Российском Славянском университете в Душанбе.

По его словам, решить венесуэльский кризис можно только с помощью инициатив, которые направлены на налаживание внутринационального диалога.

«Эти инициативы отвергаются и подменяются другими идеями, которые нацелены … на смену режима», — заявил Лавров.

Напомним, ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуйадо по указке из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента страны и фактически поднял мятеж. Ощутимых результатов ему добиться не удалось, и основные рычаги власти в Венесуэле по-прежнему удерживают чависты во главе с главой государства Николасом Мадуро.

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