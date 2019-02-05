Мальчик, которого затравили за фамилию «Трамп», приглашен в Конгресс США

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Школьник, затравленный одноклассниками из-за его фамилии — Трамп, станет одним из специальных гостей президента США Дональда Трампа и его супруги на послании «О положении страны» в Конгрессе, сообщает The Washington Examiner. Мероприятие состоится вечером 5 февраля.

Джошуа Трамп, ученик 6-го класса из Делавэра, по словам Белого дома, подвергается издевательствам из-за его фамилии. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что мальчик «благодарен первой леди и семье Трампа за поддержку».

Другие специальные гости, приглашенные Трампами, включают Мэтью Чарльза, первого заключенного, освобожденного по тюремной реформе, которая прошла в прошлом году, и Джудаха Самета, пережившего стрельбу в синагоге города Питтсбурга в прошлом году. Также будет присутствовать Элис Джонсон, которую Трамп помиловал по настоянию звезды реалити-шоу Ким Кардашьян: Джонсон была приговорена к пожизненному заключению за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками, и провела в тюрьме почти 22 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении о готовности выступить перед Конгрессом Трамп отметил, что ему о многом стоит рассказать и поделиться «великими целями», к которым будут двигаться Соединенные Штаты.