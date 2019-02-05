Стоит ожидать маргинализации общества – омский политолог

Омск, , 13:05 — REGNUM Результаты опроса, проведённого «Левада-центром», согласно которым больше всего желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства зафиксировано среди молодёжи, должны заставить власть крепко задуматься. Кроме того, в январе 2019 года стало известно, что численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. Шокирует и информация о количестве онкобольных в стране: за год выявлено более 600 тыс. случаев рака. Всего на сегодняшний день пациентов с онкозаболеваниями в РФ — 3,63 млн человек.

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Население косят смертельные болезни, а молодёжь при этом не скрывает, что хочет покинуть страну. Возникает резонный вопрос: какое будущее ждёт Россию, ведь, как известно, страна держится на народе…

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«Страна медленно, но верно идёт к катастрофе», — так вышеописанную информацию прокомментировал омский политолог Андрей Рудаков.

По его словам, российская экономика полностью завязана на продаже углеводородов, что представляет большую проблему:

«Как только появится более доступный и дешёвый энергоноситель, российскую экономику ждёт полный крах. Но мы можем не переживать за элиты страны. У них есть две альтернативы: достаточно ресурсов, чтобы перебраться в более благополучные страны и маргинализация общества. Чем общество более больно, чем оно более бедное, тем легче им управлять, использовать популизм, извращать понятие патриотизма, рисовать образ внешних и внутренних врагов, искать людей, готовых бороться с инакомыслием. Многие известные медийные личности, обслуживающие действующую политическую власть, уже подготовили себе места для переезда, а силовые элиты, вероятнее всего, предпочтут второй сценарий. Есть ли за этим злой умысел, тонкий расчёт и правы ли конспирологи? Разумеется, нет. У нас реакционная политика, нет долгосрочной стратегии, любые действия — следствие происходящих событий, а не события — следствие запланированной работы», — считает политолог.

Рудаков считает, что «налицо политический и экономический застой, не готовность политических не сменяемых элит соответствовать современной мировой экономике», и сравнил ситуацию с брежневским застоем, ставшим одной из основных причин распада СССР.

По его мнению, сейчас «остаётся только надеяться, что кто-либо из приближенных к главе государства лиц осознает, что дальнейшее ухудшение ситуации не только формирует более внушаемое в большинстве общество, но и повышает уровень непредсказуемого поведения этого общества в кризисных ситуациях», «в такой среде с большей вероятностью могут появиться неуправляемые радикалы».

«Что делать в такой ситуации? Нужны инвестиции в производство, технологии, науку, транспортную инфраструктуру. Нужно добывать больше полезных ископаемых (не углеводородов), поскольку на данный момент это проще всего, постепенно налаживать обработку и производство, развивать сельское хозяйство. Нужны финансовые вливания в здравоохранение, понижение стоимости на качественные продукты питания за счёт увеличения объёмов производства, разработка и реализация программ по борьбе с курением и употреблением алкоголя (в первую очередь за счёт пропаганды здорового образа жизни, разъяснения вреда данных продуктов и сильного повышения их стоимости), создание комфортной и безопасной среды для жизни людей. Подготовка, хотя бы в дальней перспективе, обновления политических элит на основе конкуренции, а не родства, деловых связей и знакомств. Но это возможно только при резком сокращении финансирования силовых структур, на которые сейчас расходуется фактически более трети бюджета», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Левада-центр» обнародовал результаты опроса, проведённого в декабре 2018 года по всероссийской выборке. Были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 52 субъектах РФ. Согласно результатам, в целом число желающих эмигрировать из РФ в последнее время не меняется и составляет 17% всех опрошенных. Однако больше всего желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства зафиксировано среди молодых людей (18−24 года) — (41%).