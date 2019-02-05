МИД РФ: размещение установок ПРО США в Японии противоречит ДРСМД

Душанбе, , 12:03 — REGNUM Размещение на японской территории противоракетных установок США является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил 5 февраля глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Российско-таджикском славянском университете в Душанбе.

Лавров отметил связь между проблематикой ДРСМД и Курильских островов. Проблема размещения на территории Японии установок ПРО США является одной из тех, что существуют в отношениях Токио и Москвы.

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Установки, о которых идет речь, так называемые Mk-41, уже размещены американцами в Румынии и будут развертываться в Польше. Формально они нужны для запуска противоракет, однако позволяют запустить ударные крылатые ракеты наземного базирования «Томагавк», а это прямо нарушает положения ДРСМД, пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров отметил, что США продолжают обвинять Россию в нарушении ДРСМД, однако не предоставили ни одного факта. Расторжение договора повышает риск начала ядерной войны, также заявил он.

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