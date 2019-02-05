Трамп говорит о Пхеньяне то же, что Обама, но в сети — гендиректор Twitter

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и бывший президент Барак Обама используют схожую воинственную риторику с Северной Кореей, но Обама не применял социальные сети, чтобы выразить это, объяснил генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси. Об этом сообщает The Daily beast.

В беседе c известным американским комиком и ведущим Джо Роганом обсуждались недавние споры вокруг Twitter по поводу свободы слова, особенно после того, как платформа была подвергнута критике за задержку в запрете пользоваться соцсетью ультраправому теоретику заговора Алексу Джонсу. Роган спросил Дорси, предугадывал ли он, что его платформа станет каналом, через которую нынешний главнокомандующий страны будет угрожать стране-изгою ядерной войной.

В качестве примера приводится твит Трампа от 3 января 2018 года:

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка находится на его столе всегда». Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее его, и моя кнопка работает!»

По словам Дорси, эта риторика не уникальна:

«Это был контекст, в котором президенты этой страны использовали аналогичный язык на разных носителях. Они говорят это по радио, они говорят это по телевидению. Если вы посмотрите на президента Обаму, это был не тот же тон, но были угрозы, окружающие ту же страну. Мы должны учитывать этот контекст».

Дорси подтвердил свое убеждение в том, что социальные сети должны быть защищены Первой поправкой (защищающей свободу слова):

«Я считаю, что это то, на что каждый имеет право».