Россия — ЕС: иллюзиям «партнёрства» место давно в архиве

Москва, , 11:45 — REGNUM То, что пишет в своём докладе Сандра Калниете, в главном верно: в отношениях России и Европы принцип стратегического партнёрства не работает. Причин этого множество — от культурно-исторических различий до политической несамостоятельности и несостоятельности Европейского союза как главного объединения европейских стран, изничтожающего традиционную Европу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление замглавы фракции Европейской народной партии.

«Сандра Калниете — известная русофобка ещё со времён её активности в Народном фронте Латвии. Недружественную в отношении нашей страны линию она вела и в качестве латвийского министра иностранных дел в 2002 — 2004 годах. Ей, кстати говоря, в рамках наших контрсанкций в отношении ЕС отказано в праве на въезд в Россию. Идеи типа «послать сигнал о дальнейших санкциях», голословные обвинения — это её конёк», — пояснил эксперт.

Но почему она обостряет, боится чего-то? Да, боится. Боится меняющихся настроений у народов Европы, а они всё более поворачиваются к России и всё более критично относятся к нынешним европейским элитам. Ведь это только название — «народная партия», да и определение «консервативное» к этому политическому объединению мало подходит.

«Примечательно, что именно такие «народники» и «консерваторы» в своё время испугались прихода на пост президента США Дональда Трампа, да и сейчас испытывают к нему повышенную настороженность. Им больше по душе были кураторы-либералы типа Барака Обамы и Хилари Клинтон. Их политическая программа — либерализм и глобализм. Дистанция между ними и действительными европейскими консерваторами и народниками огромна», — отметил эксперт.

К сожалению, именно с такими политиками в Европе наша страна долгое время пыталась сформировать некое «стратегическое партнёрство», строила какие-то там «общие пространства». Всё эти идеи, отражением которых стало старое Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, действительно давно пора сдать в архив. Качество такого «партнёрства», его цену окончательно проявили события на Украине в 2013 — 2014 годах и последующая агрессия европейского истеблишмента в отношении нашей страны.

«Одним словом, никаких особых отношений с Европой у нас быть не должно. Только интерес, только взаимная выгода. Но ту реальность, что Европа в силу объективных обстоятельств обречена на сотрудничество с Россией, никакие доклады, кто бы их ни готовил, изменить не в состоянии. Тем более — доклады говорильни под названием Европарламент.

Если же в лежащих на столах европейских политиков документах, касающихся отношений с нашей страной, будет звучать мысль о необходимости уважения международного права и принципов ОБСЕ, на чём якобы настаивает Калниете, то это стоит только приветствовать. Суверенное равенство и невмешательство в дела друг друга нас вполне устраивает», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы фракции Европейской народной партии Сандра Калниете заявила, что «надо прекратить называть Россию стратегическим партнером».

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