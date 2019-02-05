Кубанские чиновники о бараках для сирот: все законно

Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 11:42 — REGNUM В администрации Усть-Лабинского района Краснодарского края прокомментировали скандал вокруг закупки жилья для детей-сирот бараках, где ранее проживали заключенные: действия чиновников в администрации назвали «правомерными». Соответствующее заявление было размещено вечером 4 февраля на сайте администрации района.

Как пояснили в администрации, восемь квартир для предоставления по договорам социального найма детям-сиротам были закуплены в рамках государственной целевой программы «Дети Кубани» через электронный аукцион, инициированный в январе 2017 года. Тогда как Николай Артющенко вступил в должность главы района в конце июня 2017 года, а потому, утверждают в администрации, не мог повлиять на результаты аукциона. Восемь муниципальных контрактов были заключены в июле, при этом интересы семи из восьми продавцов представлял индивидуальный предприниматель, который мог быть аффилированным с чиновниками прежней администрации, говорится в заявлении. По контракту, жилые помещения должны были быть переданы в пригодном для проживания виде. На момент подписания актов приема-передачи жилья, утверждают в администрации района, «какие-либо сведения о непригодности квартир для проживания, а также об аварийности, ветхости многоквартирного дома, в котором находились квартиры, отсутствовали».

«Действия Артющенко Н.Н. по заключению муниципальных контрактов и приему жилых помещений от продавца являются правомерными, поскольку основывались на решениях, принятых предыдущей администрации, получены гарантии от продавца о пригодности жилья и дома, в которых приобретались квартиры, не относятся к ветхому/аварийному жилью», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района по статье о превышении полномочий. По версии следствия, глава района подписал акты приема-передачи, в которых написано, что данные квартиры якобы соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья, из бюджета района по контракту было направлено 9,4 млн рублей. Однако выяснилось, что купленное жилье располагалось в строениях барачного типа, где ранее содержались заключенные, и абсолютно не пригодно для проживания.

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