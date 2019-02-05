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Индонезия и Швейцария заключили соглашение о взаимной правовой помощи

Политика

Соглашение состоит из 39 статей

Берн, 5 февраля 2019, 11:43 — REGNUM  Министр юстиции Индонезии Ясонна Хамонанган Лаоли подписал соглашение о взаимной правовой помощи с министром юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер, сообщает Antaranews.

Соглашение было подписано после двух раундов переговоров, на острове Бали (Индонезия) и в Берне (Швейцария).

Договор, состоящий из 39 статей, включает в себя юридическую помощь в отслеживании, заморозке и конфискации активов, полученных в результате преступных действий.

«Это соглашение является частью усилий правительства Индонезии по обеспечению того, чтобы индонезийские граждане или юридические лица соблюдали индонезийские налоговые правила и не совершали уклонение от уплаты налогов или другие налоговые преступления», — заявил министр Индонезии.

Напомним, подобные соглашения Индонезия также заключила с Австралией, КНР, Южной Кореей, Индией, Вьетнамом, ОАЭ, Ираном, а также с Гонконгом и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Внешняя политика Индонезии
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