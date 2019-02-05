Президент Таджикистана планирует с официальным визитом посетить Москву

Душанбе, , 11:42 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2019 году посетит Россию с официальным визитом, заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин, сообщает 5 февраля издание Asia-Plus.

Министр сделал сообщение по итогам переговоров главы государства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мухриддин отметил, что внешнеполитические ведомства двух стран подписали программу сотрудничества на 2019 год.

Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров с Рахмоном был поднят вопрос по работе ГЭС «Сангтуда-1». В частности, российская сторона заинтересована в эффективной и рентабельной работы электростанции.

Стороны также обсудили строительство пяти русскоязычных школ в Таджикистане. Москва планирует выделить на строительство 6 млрд рублей. В настоящее время завершается формирование документов, после подписания которых будет начато строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили развитие экономического, инвестиционного, гуманитарного и военного сотрудничества.