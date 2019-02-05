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США и Европа призывает президента ЮАР усилить меры по борьбе с коррупцией

Политика

В правительстве ЮАР заявили, что обращение послов США и стран Европы нарушают протокол

Кейптаун, 5 февраля 2019, 11:42 — REGNUM  Послы США и европейских стран написали письма президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, в которых они призвали правительство ЮАР усилить меры по борьбе с коррупцией и улучшению инвестиционной среды в стране, cообщает BBC Swahili.

Правительство ЮАР заявило, что послы, направившие письма, нарушили протокол. В правительстве также заявили, что министр иностранных дел ЮАР проведет переговоры с послами из США и Европы.

Президент Рамафоса заявил, что с момента вступления в полномочия в 2018 году, борьба с коррупцией является его главным приоритетом.

Рамафоса заявил, что укрепление государственной власти привлечет в страну иностранные инвестиции.

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Коррупция и борьба с ней
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