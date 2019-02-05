США и Европа призывает президента ЮАР усилить меры по борьбе с коррупцией

Кейптаун, , 11:42 — REGNUM Послы США и европейских стран написали письма президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, в которых они призвали правительство ЮАР усилить меры по борьбе с коррупцией и улучшению инвестиционной среды в стране, cообщает BBC Swahili.

Правительство ЮАР заявило, что послы, направившие письма, нарушили протокол. В правительстве также заявили, что министр иностранных дел ЮАР проведет переговоры с послами из США и Европы.

Президент Рамафоса заявил, что с момента вступления в полномочия в 2018 году, борьба с коррупцией является его главным приоритетом.

Рамафоса заявил, что укрепление государственной власти привлечет в страну иностранные инвестиции.