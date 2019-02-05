Правительство разрешает строительство платных дорог в отсутствие альтернати

Москва, , 11:21 — REGNUM В Госдуме видят риски в законе о пользовании платными дорогами на Севере, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, которым для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автомобильных дорог.

«Правительство предлагает разрешить строить платные дороги в отсутствие бесплатных альтернатив. Прикрывают благой целью — необходимостью построить конкретный мост через реку Пур в Ямало-Ненецком АО. Но за конкретной благой инициативой кроется подвох. Закон позволяет строить платные дороги без соответствующей бесплатной альтернативы вообще во всех территориях с низкой плотностью автодорог», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

По словам парламентария, накануне в ходе встречи с депутатами фракции глава Минтранса Евгений Дитрих пояснил, что речь идет о 60% территории России.

«И завтра там губернаторы вообще могут перестать строить дороги. Зачем? Им будет проще строить дороги на деньги инвесторов, ставить шлагбаум и собирать деньги с автомобилистов», — опасается Ионин.

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