Zeit-Online рассказала, откуда у каждого беженца в ФРГ есть смартфон

Берлин, , 11:18 — REGNUM Ходят слухи, что беженцам в Германии предоставляется лучшая социальная поддержка, чем местным жителям. Один из распространенных мифов гласит, что каждый прибывший в страну мигрант получает от государства смартфон. Но это заблуждение, пишет немецкая газета Zeit-Online.

Действительно, очень часто можно увидеть беженцев, занятых своими мобильными телефонами. Откуда у них эти дорогие устройства? Ответ: в большинстве случаев они привезли их из своих родных стран, пишет газета. Смартфоны давно перестали быть предметом роскоши и являются обыденностью в промышленно отсталых странах.

Мобильная связь с выходом в Интернет — жизненно необходимая вещь для поддержки контактов с родственниками за границей. Расходы беженцев на них не субсидируются, беженцы оплачивают их из своих карманов: одинокий человек тратит на это ежемесячно около €135.

Если беженцы и получают телефоны в дар, то только от частных фондов. Эти устройства мигранты используют так же, как и все: для переписки с помощью мессенджеров, посещения социальных сетей, просмотра YouTube, игр.

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