«Укрзализныця» сокращает периодичность курсирования поездов в Россию

Киев, , 11:14 — REGNUM Компания «Укрзализныця» из-за падения спроса уменьшает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает пресс-служба украинской компании.

По данным представителей компании, в 2018 году «Укрзализныця» перевезла в РФ почти на 20% меньше пассажиров, чем в 2017 году.

Поэтому, поезда № 24/23 и № 20/19, следующие по маршруту Одесса — Москва — Одесса и Харьков — Москва — Харьков, будут курсировать через день вместо ежедневно уже с 5 февраля текущего года.

Напомним, 31 января 2019 г. министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала «Громадське» заявил, что в 2019 году Украина продолжит укреплять транспортные связи с Европой.

По его словам, украинские поезда начнут ходить в Берлин и Кошице.

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