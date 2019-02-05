Борисоглебский суд заменяется постоянным присутствием в Ярославской области

Москва, , 11:01 — REGNUM Госдума приняла закон, которым упраздняется малосоставный Борисоглебский суд Ярославской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Борисоглебский суд Ярославской области упраздняется, а относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия передаются в юрисдикцию Ростовского районного суда Ярославской области.

Также законом в составе Ростовского районного суда Ярославской области образовывается постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский Борисоглебского района Ярославской области.

Перенос суда в соседний районный центр Ростов Великий приносил бы неудобства. От Борисоглебского до Ростова — 21 километр.

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») считает, что суд закрывается не по заявленной причине оптимизации.

«Для жителей это очень плохой законопроект. Ездить в Ростов далеко, сложно. Я не понимаю авторов законопроекта, которые ухудшают жизнь района… Будущее у наших сельских районов отсутствует», — констатировал парламентарий.

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