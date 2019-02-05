СМИ Японии назвали «идеальное место» для размещения ракет США

Токио, 5 февраля 2019, 10:58 — REGNUM Идеальным местом для размещения ракет США могут стать четыре острова Курильской гряды из-за своего «географического положения». Об этом пишет издание Japan Business Press.
По мнению авторов материала, размещенные на островах американские средств противовоздушной обороны (ПВО) укрепят защиту Японии и США от ракет Северной Кореи.
Так, размещенные на Итурупе комплексы смогли бы поражать северокорейские ракеты на раннем этапе запуска — еще до отделения боеголовок.
При этом журналисты признают, что военные США, разместив на Итурупе свои ракеты, смогут «блокировать» базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток, а также контролировать пролив между Кунаширом и Итурупом.
Авторы материала считают, что руководство Российской Федерации вряд ли согласится «вернуть» острова Японии из-за их «военной и стратегической ценности».
Читайте также: Власти расширят особую экономическую зону Курил
Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии Токио на острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи) являются основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и РФ.
Москва считает, что суверенитет России сомнению не подлежит над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление.
Читайте также: Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной территорией» Японии