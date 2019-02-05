СМИ Японии назвали «идеальное место» для размещения ракет США

Токио, , 10:58 — REGNUM Идеальным местом для размещения ракет США могут стать четыре острова Курильской гряды из-за своего «географического положения». Об этом пишет издание Japan Business Press.

По мнению авторов материала, размещенные на островах американские средств противовоздушной обороны (ПВО) укрепят защиту Японии и США от ракет Северной Кореи.

Так, размещенные на Итурупе комплексы смогли бы поражать северокорейские ракеты на раннем этапе запуска — еще до отделения боеголовок.

При этом журналисты признают, что военные США, разместив на Итурупе свои ракеты, смогут «блокировать» базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток, а также контролировать пролив между Кунаширом и Итурупом.

Авторы материала считают, что руководство Российской Федерации вряд ли согласится «вернуть» острова Японии из-за их «военной и стратегической ценности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии Токио на острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи) являются основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и РФ.

Москва считает, что суверенитет России сомнению не подлежит над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление.

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