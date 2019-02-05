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Воробьёв представил правительству Подмосковья новых министров

Политика

В правительстве Московской области произошли кадровые назначения

Красногорск, 5 февраля 2019, 10:56 — REGNUM  В правительстве Московской области произошли кадровые назначения, сообщил 5 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства.

Он представил сразу трёх новых министров. Министром инвестиций и инноваций стал Михаил Ан, ранее возглавлявший министерство экономики и финансов. Его бывшее кресло заняла Елена Мухтиярова.

Министром имущественных отношений стал Владислав Коган. По словам Воробьёва, новый министр ранее работал в руководстве ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, также на заседании обсудили жалобы на портал «Добродел».

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