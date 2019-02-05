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В Колумбию прибыл спецпосланник Евросоюза

Политика

Эймон Гилмор встретится с президентом и правительством Колумбии

Богота, 5 февраля 2019, 10:37 — REGNUM  4 февраля в Колумбию прибыл специальный посланник Европейского союза Эймон Гилмор, сообщает испанское агентство EFE.

Это первый визит Гилмора в Колумбию в этом году. Политик встретился с президентом страны Иваном Дуке, членами правительства и сложившими оружие бывшими боевиками группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК). Также запланированы его переговоры с советниками по мирному урегулированию Эмилио Арчилой и Мигелем Себальясом. Визит Гилмора продлится до 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день правительство Колумбии сообщило о развертывании единого командного пункта на границе с Венесуэлой в городе Кукута.

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