В какую лунку загоняет Трамп шар «Эрдоган»

Станислав Тарасов, , 10:28 — REGNUM

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выступил с интригующим заявлением. По его словам, «Анкара достигла с Москвой договоренности о реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу». Напомним, что в начале июня Анкара и Вашингтон вроде бы одобрили план стабилизации этого региона Сирии, который в июне 2016 года был освобожден курдскими силами от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагалось, что курдские военные должны быть выведены из города. Но США стали затягивать реализацию проекта. Теперь Калын говорит следующее: «Мы договорились с россиянами насчет того, что эта дорожная карта должна быть реализована так, как мы обговаривали ее с американцами».

Такое заявление было бы уместно после недавнего визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Тема Манбиджа тогда была в повестке, но стороны воздержались от публичных заявлений. Тем более что накануне Эрдоган в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом обсуждал ситуацию в регионе Манбиджа. До этого Вашингтон выступил с идеей создания так называемой буферной зоны безопасности протяженностью в 30−32 километров, которая разъединяла бы турецкие войска и боевые подразделения сирийских курдов. Но тогда стороны договорились только об ускорении начатых главами генштабов двух стран переговоров по созданию зоны безопасности в Сирии. Говоря иначе, в момент переговоров в Москве у Эрдогана не было готового турецко-американского соглашения по Манбиджу.

5 февраля в Вашингтоне начинаются заседания рабочей группы США — Турция по Сирии. В качестве главной задачи главе турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом ставится необходимость добиться того, чтобы буферная зона безопасности в районе Манбиджа оказалась под контролем Анкары. Турецкие войска собираются провести военную операцию в несколько этапов: на первом этапе будет использоваться авиация, на втором в действие вступит артиллерия, в ходе заключительного третьего этапа — пехота, а точнее отряды Сирийской свободной армии. Но, по имеющейся у ИА REGNUM информации, американцы ставят иную последовательность: запрет на полеты турецких военно-воздушных сил, противодействие турецкому наступлению и защиту местного курдского населения.

В свою очередь курдские источники уточняют: безопасная зона протянется на 20 и 32 километра, за исключением территории военной базы «Аль-Танф», которая в настоящее время находится под контролем сил США. Она расположена в 24 км к западу от пункта пересечения границы Аль-Танф между Сирией и Ираком. Турция желает удалить из этой зоны более 7000 сирийских курдских бойцов «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых должны заменить отряды «Пешмерга Рожава» и арабские бойцы, подчиняющиеся Ахмаду Джарба, главе «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил». Получится ли? Итоги переговоров в формате рабочей группы США — Турция еще должны обсудить государственный секретарь США Майк Помпео и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в кулуарах заседания международной коалиции по противодействию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оно должно пройти 8 февраля, и роль американских сил в предполагаемой зоне безопасности пока не определена.

К тому же американцы вопреки заявлениям о выводе своих войск из Сирии нарастили контингент в районе Манбиджа до 7000 человек. Но, подмечает турецкое издание Habertürk, «информация о том, что госсекретарь США уйдет в отставку, не случайно стала обсуждаться в кулуарах в одно время со спорами о «безопасной зоне на востоке от Евфрата». В этой связи Habertürk утверждает, что «в Сирии разыгрывается политический и геополитический бильярд и перед тем, как кто-то забьет шар в лунку, Помпео желает оставить свою должность». А предстоящие переговоры Чавушоглу по Манбиджу вряд ли окажутся результативными, так как Помпео будет больше рассуждать о том, как «обеспечить сосуществование курдов с турками в регионе». Анкара в ответ пытается искать новые дипломатические ходы: Калын сообщил, что обсуждал по телефону с помощником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном возможности визита Трампа в Турцию.

Но американскому президенту сейчас не до этого. В итоге третья турецкая боевая операция «Щит Тигра» на севере Сирии пробуксовывает. Напомним, что первая операция «Щит Евфрата» и вторая «Оливковая ветвь» были реализованы при поддержке России. Отсюда и стремление Анкары вновь подключить Россию, но на условиях прежних американо-турецких договоренностей. Причем, Калын заявляет, что диалог на уровне Анкара — Москва прошел успешно, но нет результатов диалога на уровне Вашингтон — Анкара. Теоретически можно предполагать, что турки ведут дело к созданию тактического треугольника Турция — США — Россия, поскольку иначе решить проблему Манбиджа по турецкому сценарию представляется невозможным. В этом смысле складывающаяся ситуация является уникальной даже для Сирии.

Россия и Иран поддерживают правительство Башара Асада. Турция вместе с союзниками по НАТО, включая США, выступает за уход Асада. Но Вашингтон не поддерживает Анкару в курдском вопросе. Поэтому проблема Манбиджа, желание Турции в ходе трансграничной военной операции на севере Сирии создать «безопасную зону» площадью 5 тысяч кв км может иметь определяющее значение для американо-турецких отношений. Как пишет в этой связи базирующиеся в Лондоне катарское издание Middle East Eye, «Манбидж становится первым реальным испытанием предполагаемого изменения сирийской политики Вашингтона при президенте Дональде Трампе». Многие американское эксперты, мнение которых приводит Middle East Eye, считают, что «Трамп должен выбрать регионального союзника — Турцию, сирийских курдов, Россию или Дамаск».

И другой сценарий: перетасовать все региональные карты, объявляя о «возрождении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», что позволит иначе выстраивать сотрудничество с Анкарой, постепенно сближаться с Асадом как «естественным союзником по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Кстати, именно эта мысль проводится в подготовленном Пентагоном докладе, в котором утверждается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «менее чем за год может вернуть себе утерянные позиции в Сирии». Да и Трамп уже заявлял, что «существование таких лидеров, как Каддафи, Саддам Хусейн и Асад гораздо лучше, чем хаос и вакуум, который царят после их свержения». По оценке экспертов, такой ход со стороны Вашингтона «не выглядит неубедительным или неправдоподобным». Трамп пытается забить одним ударом все шары в ближневосточном геополитическом бильярде.

Но в данном случае он пока что раскатывает шар не «Асада», а «Эрдогана». Что же касается Москвы, то она вспомнила об Аданском протоколе 1998 года, который выводит на возобновление сотрудничества Анкары и Дамаска. В этой ситуации турецко-американская зона безопасности теряет смысл. Но партия еще только начинается и еще немало шаров будет запущено ее участниками в разные лунки.