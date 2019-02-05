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Ляшко вызвал на дебаты всех кандидатов, у которых «есть хотя бы 5%»

Политика

«Эти шоу одного актера на лояльных каналах надоели людям уже безумно!»

Ляшко вызвал на дебаты всех кандидатов, у которых «есть хотя бы 5%»
Олег Мосьондз
Олег Ляшко

Киев, 5 февраля 2019, 10:20 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины от «Радикальной партии» Олег Ляшко вызвал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко, а также ряд других кандидатов, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вызываю всех кандидатов, у которых есть хотя бы 5%», — написал Ляшко.

Это, по его словам, Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, бывший глава Минобороны Анатолий Гриценко, а также депутат Верховной рады Юрий Бойко.

«Это будет честно по отношению к избирателю. Эти шоу одного актера на лояльных каналах надоели людям уже безумно!» — добавил Ляшко.

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Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать шоумену Зеленскому и Тимошенко.

Всего участвовать в выборах президента Украины намерены 89 человек. Именно столько желающих подали соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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