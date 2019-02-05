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Президент Ирака не считает США вправе «наблюдать за Ираном» из его страны

Политика

Ранее Трамп заявил, что для его важно сохранить военное присутствие в Ираке, чтобы Вашингтон мог отслеживать действия Тегерана

Вашингтон, 5 февраля 2019, 10:23 — REGNUM  Американские войска не имеют права использовать Ирак, чтобы «наблюдать за Ираном», заявил президент Ирака Бархам Салих в ответ на слова Дональда Трампа, что в этом — цель американского присутствия в Ираке. Об этом сообщает NBC.

«Мы удивлены заявлениями президента США о присутствии американских войск в Ираке, — сказал Салих на форуме в Багдаде, — Трамп не просил нас держать американские войска для наблюдения за Ираном».

Салих указал, что в соответствии с соглашением между двумя странами, конкретной миссией американских войск была борьба с терроризмом, а не мониторинг соседнего государства. Он добавил, что будет ждать разъяснений из США относительно численности войск и характера их миссии в его стране.

«Эти силы не имеют права мониторить многие вещи, в том числе Иран. Мы этого не допустим», — добавил он.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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