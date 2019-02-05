Глава КЧР не мог назначить Арашукова в Совфед — депутат Госдумы

Москва, , 10:17 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов не мог назначить Рауфа Арашукова в Совет Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом в ходе пленарного заседания заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Каким местом (извините) контрольная комиссия проверяла в 2017 году информацию о резидентской визе ОАЭ Арашукова, которая по сути является видом на жительством. Куда та же комиссия смотрела, когда в 2018 году в Эмиратах на сенатора было возбуждено уголовное дело», — сказал Рашкин.

По словам парламентария, Генпрокуратура обвиняет Арашукова в исправлении даты окончания вида на жительства в ОАЭ с 2017 года на август 2016 года.

«Выходит в сентябре 2016 года Арашуков не мог быть наделен полномочиями члена Совета Федерации. Более того, его кандидатура даже не могла быть представлена на эту должность. Куда смотрел глава КЧР, назначивший Арашукова в Совфед, и фракция «Единая Россия» в республиканском парламенте, одобрившая кандидатуру», — задает вопросы он.

Арашуков был арестован 30 января 2019 г. на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях: участие в преступном сообществе, убийство. Свою вину он не признает, защита обжаловала арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованный сенатор Арашуков согласился на суп и чай