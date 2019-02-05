США обвинили Россию в системном нарушении норм ВТО

Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Россия, полагает американская сторона, системно нарушает правила Всемирной торговой организации. Об этом говорится в отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

Так, США ставят в вину России отход от правил открытости рынков, из-за чего страдает экспорт американских товаров и услуг. Если Вашингтон обнаружит, что поведение России не соответствует её обязательствам перед ВТО, то изучит и применит все соответствующие меры, направленные на решение вопроса и сохранение открытости российских рынков для поставок из США, говорится в документе.

Авторы отчета отмечают сложность задачи во ввозу товаров в Россию. Наибольшие препятствия обусловлены не пошлинами — трудности связаны с прекращением двусторонних контактов с российской стороной в 2014 году после кризиса на Украине.

В США также недовольны правилами экспорта из России и локализации производства, рядом налогов и сборов, требованиями фитосанитарного контроля. В России продолжает действовать список «важной» продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений, добавили авторы документа и заверили, что готовы при необходимости потребовать от ВТО «принудительных действий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал одной из главных причин замедления мирового экономического роста торговые войны, которые начинают разбивать мир на отдельные блоки. Рушится та система, которая работала все последние годы, пояснил он.

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