Трамп не исключает возможности очередного шатдауна

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп допускает начало очередного шатдауна в самом скором времени в случае, если вопрос со строительством пограничной стены останется без движения, заявил он в интервью CBS.

Отвечая на вопрос о том, остановит ли Трамп работу правительства 15 февраля, президент США ответил, что нужно посмотреть, что произойдет в этот день, — вопрос о новом шатдауне с повестки не снимается. Вопрос с пограничной стеной президент намерен решить:

«Это действительно вторжение в нашу страну торговцев людьми. Это ужасные люди, которые в основном приводят женщин, но приводят также женщин и детей в нашу страну. Торговля людьми. У нас будет сильная граница, а единственный способ иметь сильную границу — это физический барьер. Нам нужна стена. И все, кто говорят иначе, просто играют в игры».

По мнению Трампа, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая стоит «на передовой» в рядах оппонентов проекту стены, «очень плоха для США», потому что знает, что стена нужна, но хочет набрать политических очков. Сама же Пелоси «обходится стране в сотни миллиардов долларов», потому что потери от «дырявой» границы огромны, и «умирают люди по всей стране из-за таких людей, как Нэнси Пелоси, которые не хотят дать правильное решение пограничной безопасности по политическим причинам».

Прошедший шатдаун, по мнению Трампа, привел к тому, что люди, не имевшие понятия о происходящем, теперь знают, что происходит — торговля людьми, наркотрафик, преступность и прочие порождения недостаточной безопасности границы. Поэтому Пелоси «может продолжать играть в свои игры, но мы победим».

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия с конгрессом по вопросу «мексиканской стены» уже явились причиной «шатдауна» правительства США в декабре 2018 — январе 2019 года.