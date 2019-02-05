В России к 2021 году появятся суперсервисы

Москва, , 09:43 — REGNUM Перечень из 25 суперсервисов, которые будут использоваться в рамках национальной программы «Цифровая экономика», определил президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию. Об этом сообщается на официальном портале правительства РФ.

«Одобрен (на заседании президиума) перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг (разработки суперсервисов)», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, отдельная команда цифровой трансформации будет сформирована для реализации каждого из 25 суперсервисов.

Так, в РФ уже к 2021 г. должны быть реализованы такие суперсервисы, как «Пенсия онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Медицинские справки и документы онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Правосудие онлайн», «Господдержка бизнеса», «Цифровое строительство», «Цифровое исполнительное производство», «Онлайн помощь при инвалидности», «Социальная поддержка онлайн», «Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства», «Регистрационные и паспортные сервисы онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов онлайн», «Регистрация бизнеса», «Рождение ребенка», «Образование в РФ для иностранцев», «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн», «Земля под строительство онлайн», «Разрешения для бизнеса в цифровом виде», «Поступление в вуз онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Утрата близкого человека» и «Переезд в другой регион».

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