Россия не вмешивается в выборы в Индонезии — посольство РФ в Джакарте

Джакарта, , 09:33 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии опубликовало заявление, в котором говорится, что правительство страны не вмешивается в процесс выборов в Индонезии, сообщает Antaranews.

Заявление посольства было сделано в ответ на речь действующего президента Индонезии Джоко Видодо в Соло 3 февраля, в которой говорилось, что «иностранные консульства склонны не задумываться об их воздействии на людей, одним из примеров является теория российской пропаганды».

«Как известно, термин «российская пропаганда» был разработан в США в 2016 году в контексте президентской избирательной кампании. Этот термин не основан на реальности» — сообщает официальная страница посольства Российской Федерации в Индонезии в Twitter.

Посольство Российской Федерации также заявило, что «принципиальная позиция России не заключается в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела и избирательные процессы зарубежных стран, включая Индонезию, которая является ее близким другом и важным партнером».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что президент Российской Федерации планирует совершить государственный визит после президентских выборов в Индонезии, которые пройдут 17 апреля 2019 года.

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