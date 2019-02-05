Трамп поделился соображениями о базировании войск США в Южной Корее

Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не планирует выводить американские войска из Южной Кореи из-за того, что он готовится к саммиту с лидером Северной Кореи, заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.

Президент часто жаловался на стоимость содержания военнослужащих на разделенном полуострове. Однако, когда Трампа его спросили, будет ли он держать американские войска в Южной Корее, он ответил:

«Да. Я имею в виду, мы не говорили ни о чем другом. Может быть, когда-нибудь. В смысле, кто знает. Но, знаете, содержать там войска очень дорого… У нас 40 000 военнослужащих в Южной Корее. Это очень дорого, но у меня нет планов [выводить войска]. Я даже не обсуждал их удаление».

Официальное издание министерства обороны США Stars and Stripes в комментарии к этому заявлению отмечает неясность названной цифры в 40 000, заявляя, что в Южной Корее дислоцировано около 28 500 американских военнослужащих, хотя военные говорят, что их число колеблется из-за ротации и других факторов. Сеул и Вашингтон участвуют в противостоянии из-за разделения расходов на 2 миллиарда долларов, что вызывает опасения, что президент может использовать это в качестве предлога для их вывода.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях спецпредставитель госдепа США Стивен Биган, выступая в Стэнфордском университете, заявил, что представители США никогда не обсуждали с КНДР вывод американского контингента с территории Южной Кореи. Напомним, американский военный контингент присутствует в Южной Корее с 1953 года, когда завершилась Корейская война.