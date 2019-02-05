Образовано Министерство энергетики Узбекистана

Ташкент, , 09:27 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому образовано Министерство энергетики республики, ведомство будет отвечать за единую государственную политики в топливно-энергетической отрасли, следует из обнародованного 5 февраля документа.

В частности, ведомство ответственно за осуществление государственного регулирования за производством, передачей, распределением и потреблением электрической и тепловой энергии, угля, а также за добычей, переработкой, транспортировкой, распределением, реализацией и использованием нефти, газа и продуктов их переработки.

Помимо прочего, министерство будет стимулировать внедрение в производственные процессы организаций нефтегазовой и электроэнергетической отраслей инновационных технологий, повышение уровня энергоэффективности и экономии энергоресурсов и другое.

Главой нового министерства назначен Алишер Султанов, который ранее работал в должности вице-премьера правительства страны.

«Определить Министерство уполномоченным государственным органом по реализации соглашений о разделе продукции по вопросам, связанным с основными направлениями его деятельности, реализации единой государственной политики в области использования возобновляемых источников энергии, выработке единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики», говорится в документе.

Согласно указу, в структуру министерства передано Агентство по развитию атомной энергетики (Узатом) при правительстве республики, с последующим его преобразованием в Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

Также, министерству передана Государственная инспекцию по контролю за использованием нефтепродуктов и газа и Государственная инспекция по надзору в электроэнергетике, с последующим их преобразованием в Инспекцию по контролю за использованием нефтепродуктов и Инспекцию по контролю в электроэнергетике при министерстве соответственно.

Контроль за исполнением указа возложен на премьер-министра Узбекистана и руководителя Администрации президента республики.