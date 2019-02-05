«Наши дети там живут»: зачем новосибирские чиновники едут в Израиль

Новосибирск, , 09:10 — REGNUM Сотрудники министерства экономического развития Новосибирской области бывают в Израиле, в том числе потому, что там живут их дети. Об этом, как сообщает портал «НДН.инфо», рассказала начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма новосибирского Минэкономразвития Анастасия Ивашина на пресс-конференции регионального туристического форума.

«Приятно, что все встретились в нашем регионе, в Новосибирской области. Мы харизматичны, гостеприимны, — сказала Ивашина. — Если немножко рассказать о Новосибирской области, мы очень рады, что являемся поставщиками туристов в Израиль. Это отрадно, это приятно. Наши сотрудники, в моём управлении в частности, посещают вашу страну. Наши дети там живут. Поэтому практически родные люди с вами».

Отметим, что 4 февраля в Новосибирске начался Региональный туристический форум. В открытии и пресс-конференции участвовали начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и странах СНГ Ксения Кобякова, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу Крыма Алексей Черняк, начальник управления курортного дела и туризма администрации Сочи Сергей Доморат, исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин и начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

Сегодня, 5 февраля, пройдут семинары и В2В встречи.