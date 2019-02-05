Меркель обвинила компании Китая в «передаче» персональных данных

Токио, , 09:00 — REGNUM Китайские телекоммуникационные компании, которые производят и поставляют продукцию в другие страны, не должны передавать персональные данные граждан третьих стран Пекину. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Токио в университете Кейо.

По ее словам, руководителям государств необходимо принять более «жесткие меры» безопасности в отношении деятельности компаний, таких, как Huawei.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января 2019 г. министерство юстиции США официально предъявило китайской компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях.

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