Половина республиканцев США хотят, чтобы Трамп шел на второй срок

Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Почти половина опрошенных республиканцев заявили, что хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на следующих выборах в 2020 году, сообщает 5 февраля The Washington Examiner.

В том же опросе говорилось, что 49% республиканцев надеются, что у Трампа будет четкое представление о переизбрании в следующем году.

Среди демократических избирателей бывший вице-президент Джо Байден имеет двузначное преимущество над своим ближайшим соперником — Берни Сандерсом, независимым сенатором от Вермонта, который не смог стать выбором демократов для главных выборов в 2016 году. Байден и Сандерс получили 29% и 16% поддержки соответственно в гипотетическом праймериз. Сенатор Камала Харрис из Калифорнии заняла третье место, набрав около 10% голосов.