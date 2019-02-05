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Половина республиканцев США хотят, чтобы Трамп шел на второй срок

Политика

Опрос проводился на базе университета Монмута

Вашингтон, 5 февраля 2019, 10:08 — REGNUM  Почти половина опрошенных республиканцев заявили, что хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп выдвинул свою кандидатуру на следующих выборах в 2020 году, сообщает 5 февраля The Washington Examiner.

В том же опросе говорилось, что 49% республиканцев надеются, что у Трампа будет четкое представление о переизбрании в следующем году.

Среди демократических избирателей бывший вице-президент Джо Байден имеет двузначное преимущество над своим ближайшим соперником — Берни Сандерсом, независимым сенатором от Вермонта, который не смог стать выбором демократов для главных выборов в 2016 году. Байден и Сандерс получили 29% и 16% поддержки соответственно в гипотетическом праймериз. Сенатор Камала Харрис из Калифорнии заняла третье место, набрав около 10% голосов.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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