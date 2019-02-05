Порошенко пообещал не пустить на Украину наблюдателей из России

Киев, , 10:07 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко даст указание пограничной службе Украины не пускать на территорию страны наблюдателей за президентскими выборами из России. Об этом Порошенко заявил 4 февраля в эфире телеканала ICTV.

Запрет распространяется даже на российских граждан, находящихся в составе наблюдательной миссии ОБСЕ.

«А если бы был государственным деятелем с государственным мышлением, мог бы сказать так: Как участник избирательной кампании, я возражаю против российских наблюдателей, но у меня конфликт интересов, и я в этот период не должен принимать решений, создающих ощущение неравенства между кандидатами, где я выступаю сразу в двух ипостасях, как кандидат и как руководитель государственной власти», — прокомментировал слова Порошенко бывший советник президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде был зарегистрирован закон, запрещающий деятельность российских наблюдателей на президентских и парламентских выборов на Украине.

Читайте также: Рада рассмотрит закон, запрещающий на Украине работу наблюдателей из России

С призывом не допустить участия российских наблюдателей в украинских выборах выступал министр иностранных дел Павел Климкин, а также представители Комитета избирателей Украины.

Читайте также: Украина не допустит на выборы наблюдателей из РФ — МИД Украины

А также: В Госдуме рассказали, почему депутаты Украины против наблюдателей из РФ