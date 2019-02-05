Правительство Алтайского края покидает министр финансов

Барнаул, , 08:50 — REGNUM Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов покидает региональное правительство. Уведомление о досрочном прекращении его полномочий опубликовано на официальном сайте краевых властей сегодня, 5 февраля.

Сообщается, что Владимир Притупов уволился по собственному желанию и с сегодняшнего дня находится в отпуске, а с 11 февраля чиновник переходит на работу в аппарат правительства РФ.

Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края и министра финансов с 12 февраля до официального согласования Министерством финансов России будет работать заместитель министра финансов Данил Ситников.

Сайт «Что делать?» напоминает, что в финансовом ведомстве Алтайского края Владимир Притупов начинал работать в 90-е годы, ещё будучи студентом и что его продвижение (вместе с группой молодых экономистов) считалось едва ли не единственным удачным кадровым решением последних десятилетий на Алтае.

«После прихода Притупова к руководству краевым финансовым ведомством его перестали сотрясать коррупционные скандалы. Стилем отставника в управлении краевыми финансами считался консервативный подход: предельная осторожность в формировании дефицита бюджета и негативное отношение к наращиванию регионального госдолга», — отмечает редактор сайта «Что делать?» Валерий Савинков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года старания Владимира Притупова оценил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Отвечая на один из вопросов о возможной поддержке регионов, имеющих минимальные долги и кредиты, глава государства ответил:

«В соответствии с правилами правительства и Министерства финансов, задолженность регионов не должна быть больше 50 процентов от собственных доходов. В этой связи Алтайский край — он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, профессиональную бюджетную политику. Высокопрофессиональную бюджетную политику», — сказал Владимир Путин.

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Позднее регион действительно получил преференции от федерального центра.

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