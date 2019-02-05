Трамп назвал импичмент единственным способом победы демократов

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Единственный способ для демократов выиграть президентские выборы в 2020 году — «вывести искусственный способ импичмента», заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS 4 февраля.

Трамп защитил свой метод руководства страной, сказав:

«Вы не можете подвергнуть кого-то импичменту за то, что за первые два года он делал свою работу лучше любого президента в истории нашей страны. Единственное, что я сделал, это создал, может быть, лучшую экономику в истории нашей страны».

Трамп назвал предложение об импичменте политическим призывом и вместо этого отругал демократов за их позицию по абортам (как раз сейчас в Нью-Йорке принят закон об абортах на любом сроке, и то же обсуждается в Вирджинии, а по стране поднимается тема убийства новорожденных путем отказа от реанимации).

«Я смотрю на этих людей с ужасной ситуацией по абортам, где они говорят о позднем сроке — нет, они даже не говорят уже о позднем сроке. Они говорят о рождении ребенка, которого можно убить, этого невинного ребенка. Что они делают с абортами, что они делают с высокими налогами, что они делают на границе, что они делают во многом остальном… Если вы посмотрите, на что они идут, они не могут победить», — добавил Трамп.