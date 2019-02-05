В Мексике вводится новая система поиска пропавших без вести людей

Мехико, , 08:41 — REGNUM С марта этого года в Мексике для поиска пропавших без вести людей будет применяться новая Национальная поисковая система. Об этом заявил представитель секретариата правительства Мексики Алехандро Энсинас на специальной конференции 4 февраля, передает канал TeleSur.

Национальная система поиска будет работать при поддержке Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, Международного Красного Креста, Межамериканской комиссии по правам человека и Агентства ООН по делам беженцев.

По словам Энсинаса, в Мексике подтверждено существование более 1100 тайных захоронений и более 25 тыс. неопознанных тел. Чаще всего жертвами похищений становятся люди моложе 40 лет.

«Мы стремимся разработать дифференцированный подход, который позволит нам лучше достигать поисковых задач по всей стране, которая, к сожалению, превратилась в огромное нелегальное захоронение», — сказал чиновник.

Число исчезновений и убийств в Мексике выросло после объявления войны наркокартелям президентом Фелипе Кальдероном (2006−2012). В 2017—2018 годах число подобных преступлений в стране достигло рекордных отметок за последние годы. Как сообщало ИА REGNUM, 31 января президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что война с преступностью окончена.

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