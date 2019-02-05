Югру покидает руководитель аппарата губернатора

Ханты-Мансийск, , 08:35 — REGNUM Из правительства Югры уходит руководитель аппарата губернатора — заместитель главы региона Ольга Белоножкина. Она покидает свой пост 5 февраля в связи с переездом в другой регион России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора автономного округа назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого заместителя Белоножкиной.

Напомним, что Ольга Белоножкина была назначена на пост заместителя губернатора Югры в сентябре 2015 года. О ней известно, что родилась 8 октября 1975 года в городе Красноармейске Саратовской области. В 1996 году окончила Саратовскую Государственную академию права по специальности «Юриспруденция». В разные годы преподавала в вузах гражданское право, работала помощником прокуроров города Сургута и ХМАО. Была уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе.

В окружном правительстве Ольга Белоножкина курировала работу аппарата главы региона, отвечающего за организацию контроля выполнения органами власти решений, принятых губернатором и правительством. Также отвечала за обеспечение деятельности губернатора, работу с обращениями граждан и обеспечение деятельности мировых судей автономного округа, за реализацию наградной и антикоррупционной деятельности. Помимо этого Ольга Белоножкина координировала работу таких подразделений аппарата, как правовое управление, управление по профилактике терроризма, комиссий по вопросам помилования и мобилизационной подготовке.