Российские военные доставили в Алеппо учебники по русскому языку

Дамаск, , 08:06 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил России доставили в одну из школ в сирийском Алеппо 80 учебников по русскому языку, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон Виктор Нефёдов.

По его словам, гуманитарная миссия, находящаяся в России, выпустила учебники русского языка для арабских школ.

«Мы решили вручить эти учебники лучшим ученикам этой школы», — цитирует РИА Новости Нефёдова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские военные провели в сирийских провинциях Деръа и Восточная Гута две гуманитарные акции, было выдано порядка тысячи комплектов теплых вещей и школьных принадлежностей, а также 500 продовольственных наборов местным жителям.

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