Китай осудил деятельность частных военных компаний на территории Африки

Пекин, , 08:06 — REGNUM Китай твёрдо выступает против деятельности наёмников в Африке и всегда будет оказывать африканским странам поддержку в их стремлении к миру и процветанию. Заявил Постоянный представитель Китая в ООН Ма Чжаосюй, передает 4 февраля агентство Синьхуа.

Деятельность наемников в Африке является угрозой стабильности и миру, а африканских государствах, и Китай призывает все международное сообщество объединить усилия для решения этой проблемы, заявил Ма, который также является специальным представителем председателя КНР Си Цзиньпина в Совбезе ООН на заседании, посвященном деятельности наемников в Африке.

По его словам, наемники вмешиваются во внутренние дела развивающихся стран и нарушают их суверенитет, безопасность, а также территориальную целостность. Он также добавил, что Китай всегда будет твердо выступать против подобного рода активности.

Ма призвал международное сообщество поддержать африканские страны в их стремлении к развитию и борьбе с бедностью, к устранению корневых причин конфликтов и войн, а также, а также в их социально-экономическом развитии.

Ма Чжаосюй также выразил надежду, что поддержка Китая поможет африканским странам достичь мира, стабильности и развития, а также выразил надежду, что Китай и Африка сумеют построить тесное сообществ общей судьбы.

Отметим, что заседания от 4 февраля было созвано по инициативе Экваториальной Гвинее. Незадолго до заседания президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, встречаясь с Ма Чжаосюем, высоко оценил развитие двусторонних отношений с Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай поздравил Феликса Чисекеди с избранием президентом Республики Конго