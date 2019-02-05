Глава МВД Франции полиции: «Ошибка запятнает нас всех»

Париж, , 08:09 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер призвал силы правопорядка не забывать о «соразмерности их действий» в ответ на демонстрации, сообщает Le Figaro.

«Я, естественно, хочу защитить вас и сражаться на вашей стороне, но я также должен напомнить вам о соразмерности ваших действий. Ношение униформы вынуждает вас, и я знаю, что это нелегко, реагировать за секунду. Ошибка запятнает нас всех», — отметил глава МВД Франции.

«Если ошибки есть, за них наказывают. Но не было такого, чтобы плохая полиция напала на симпатичных демонстрантов. Есть хулиганы, которые вышли на акцию протеста, чтобы ломать», — добавил министр, отбиваясь от нападок общественности, которая осуждает насилие со стороны полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведенного институтом Promise Consulting Institute, 62% респондентов заявили, что хотели бы сохранить меру применения полицией резиновых пуль во время демонстраций.

Подробности: 30% жителей Франции против применения полицией резиновых пуль — опрос