В Свердловской области назначен глава нового министерства

Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Свердловской области министерство образования и молодёжной политики возглавит Юрий Биктуганов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Юрий Биктуганов ранее уже занимал должность в правительстве Свердловской области. С 2011 года возглавлял региональное министерство общего и профильного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года начался процесс реорганизации министерства общего и профильного образования Свердловской области. Указом Евгения Куйвашева к нему был присоединён департамент молодёжной политики. Таким образом была создана новая структура: министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

Напомним, что департамент молодёжной политики возглавляла Ольга Глацких, которая попала в скандальную хронику после своего высказывания на рабочем заседании в Кировграде о том, что «государство в принципе ничего не должно» детям. Общественность остро отреагировала на заявление чиновницы.

Впоследствии она была отстранена от должности на время проверки. А в конце 2018 года написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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