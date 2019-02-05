Мадуро назвал безумием готовность Трампа послать войска в Венесуэлу

Каракас, , 08:08 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал «сумасшествием» готовность президента США Дональда Трампа решать венесуэльский кризис военным путем. Об этом Мадуро заявил во время публичного выступления, которое транслировалось в Periscope.

Говорить о войне XXI веке — это сумасшествие, отметил Мадуро. Он также назвал безумными мысли Трампа о том, что можно ввести войска на территорию Венесуэлы — страны, которая будет себя защищать.

Заявление Трампа является преступным и противоречит международному праву. Однако «заговорщики» приветствуют его и просят военного вторжения для своей родины, добавил глава Венесуэлы.

Нефть и природные богатства Венесуэлы — вот что служит поводом к войне с ней для Трампа, заключил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Трамп назвал одним из возможных вариантов решения политического кризиса в Венесуэле отправку туда военного контингента. Ранее американский президент поддержал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

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