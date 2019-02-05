В Екатеринбурге депутаты хотят взять под контроль назначение глав МУПов

Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В городскую думу Екатеринбурга на рассмотрение поступила инициатива, предусматривающая внесение изменений в Устав города. Предлагается наделить муниципальных депутатов полномочиями по контролю за проведением конкурса и назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП) Екатеринбурга.

С инициативой выступил депутат городской думы Андрей Пирожков от фракции КПРФ. Народный избранник сообщил на своих страницах в социальных сетях о том, что цель его предложения — это увеличение прозрачности хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Екатеринбурга.

«Эти изменения — лишь начало. Передача данных полномочий думе — только первый шаг, который необходимо сделать, чтобы в дальнейшем предусмотреть и иные механизмы контроля общественности за МУПами. Процедура внесения поправок в Устав требует проведения общественных слушаний, которые, по моему мнению, крайне важны именно сейчас, когда городское хозяйство ожидают большие перемены», — считает Андрей Пирожков.

Отметим, что на данный момент назначение глав муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга находится полностью в ведении администрации города.

Напомним, что в последнее время МУПы Екатеринбурга («Водоканал», «Спецавтобаза» и др.) неоднократно подвергались обвинениям в неэффективности управления. Предлагалось даже приватизировать муниципальные предприятия.

Так, в скандальную хронику в начале 2018 года попал МУП «Золушка», занятый в организации питания школьников Екатеринбурга. В феврале прошлого года несколько десятков учащихся двух школ города получили пищевое отравление. Начались проверки, по итогам которых возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства МУП «Золушка». Предприятие подозревают не только в нарушениях при организации питания, но также и её руководителей в злоупотреблении должностными полномочиями.