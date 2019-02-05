СМИ Японии: Курильские острова – идеальное место для ракет США

Токио, , 07:30 — REGNUM Южные острова Курильской гряды, на которые претендует Япония после заключения мирного договора с Россией, станут самым удобным местом для размещения ракет США. Такое мнение в статье, опубликованной в издании Japan Business Press, высказал японский журналист Ама Куон.

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В качестве основного довода для размещения ракет США на южных Курильских островах, как следует из статьи, является укрепление защиты США и Японии от баллистических ракет Северной Кореи. При этом отмечается, что наиболее подходящим местом для размещения американских ПВО является остров Итуруп. В таком случае страны смогут ответить на удар противника. Это увеличит шансы сбить баллистическую ракету на раннем этапе после её запуска — еще до отделения боеголовок. Средства ПВО также защитят от возможной угрозы со стороны Тихоокеанского флота в порту Владивостока.

Японские журналисты уверены, что Россия не отдаст Курильские острова Японии, так как они обладают слишком большой стратегической ценностью для РФ. Поэтому японские дипломаты, которые ведут переговоры по этому вопросу, должны обязательно учитывать этот факт.

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Нельзя отдавать Курилы под военные базы США

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад японские власти допускали возможность размещения на южных Курилах военных баз Пентагона — если острова войдут в состав Японии. Об этом на переговорах в Москве в декабре 2016 года заявлял генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

Уже в ноябре 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заверил, что на территории южных Курильских островов, в случае передачи их Японии, военные базы США размещаться не будут.

Позднее Абэ заявил, что размещение американских военных объектов на Курильских островах, в случае их передачи Японии, возможно, но только с согласия правительства Японии.

Напомним, по итогам Второй мировой войны между СССР и Японией не был подписан мирный договор. В 2018 году обе страны активизировали российско-японские переговоры по этому вопросу. За основу предлагается принять совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Основным камнем преткновения для заключения мирного договора являются претензии Токио на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Москва эти претензии отвергает.