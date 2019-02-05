Глава МИД Венесуэлы пристыдил Европу за прислуживание интересам США

Каракас, , 07:30 — REGNUM

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил позицию стран Европейского союза (ЕС), признавших лидера оппозиции Хуана Гуайдо новым главой южноамериканского государства. В своей публикации в Twitter от 4 февраля он обратил внимание на сложившиеся отношения между странами ЕС и США.

«Как позорна роль некоторых правительств Европы, поддерживающих [президента США] Дональда Трампа в его самой очевидной и нахальной попытке государственного переворота, какую правительство США когда-либо осуществляло в Латинской Америке. Посмотрите, как начальство благодарит своих подчиненных», — написал Арреаса.

К своей записи он добавил ссылку на новость испанского агентства EFE о том, как государственный секретарь США Майк Помпео благодарит правительства европейский стран за признание Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля ряд стран ЕС, в том числе Германия, Франция, Испания, Австрия, Польша и Великобритания признали самопровозглашенного «временного президента» Гуайдо главой государства.

Читайте также: В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о военном вмешательстве