Вторник, 5 Февраля 2019 года
07:30:33 МСК

Глава МИД Венесуэлы пристыдил Европу за прислуживание интересам США

Политика

Министр Арреаса назвал роль некоторых правительств Европы «позорной»

Каракас, 5 февраля 2019, 07:30 — REGNUM  

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил позицию стран Европейского союза (ЕС), признавших лидера оппозиции Хуана Гуайдо новым главой южноамериканского государства. В своей публикации в Twitter от 4 февраля он обратил внимание на сложившиеся отношения между странами ЕС и США.

«Как позорна роль некоторых правительств Европы, поддерживающих [президента США] Дональда Трампа в его самой очевидной и нахальной попытке государственного переворота, какую правительство США когда-либо осуществляло в Латинской Америке. Посмотрите, как начальство благодарит своих подчиненных», — написал Арреаса.

К своей записи он добавил ссылку на новость испанского агентства EFE о том, как государственный секретарь США Майк Помпео благодарит правительства европейский стран за признание Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля ряд стран ЕС, в том числе Германия, Франция, Испания, Австрия, Польша и Великобритания признали самопровозглашенного «временного президента» Гуайдо главой государства.

Читайте также: В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о военном вмешательстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить