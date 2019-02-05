Вторник, 5 Февраля 2019 года
07:30:04 МСК

Назарбаев затребовал официального толкования окончания президентского срока

Политика

Соответствующее обращение в конституционный суд направил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Астана, 5 февраля 2019, 07:29 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный суд республики с просьбой предоставить официальное толкование пункта 3 статьи 42 Конституции Казахстана, сообщили 4 февраля в пресс-службе Конституционного суда республики.

В настоящее время ведется работа по подготовке материалов к заседанию суда, в рамках которого обращение главы государства будет рассмотрено по существу.

Отметим, в пункте 3 статьи 42 Конституции Казахстана регламентируется окончание полномочий президента республики при вступлении в должность вновь избранного главы государства, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины.

Читайте также: В Казахстане планируют расширить полномочия президента на случай войны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить