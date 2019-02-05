Назарбаев затребовал официального толкования окончания президентского срока

Астана, , 07:29 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился в Конституционный суд республики с просьбой предоставить официальное толкование пункта 3 статьи 42 Конституции Казахстана, сообщили 4 февраля в пресс-службе Конституционного суда республики.

В настоящее время ведется работа по подготовке материалов к заседанию суда, в рамках которого обращение главы государства будет рассмотрено по существу.

Отметим, в пункте 3 статьи 42 Конституции Казахстана регламентируется окончание полномочий президента республики при вступлении в должность вновь избранного главы государства, а также в случае досрочного освобождения или отрешения президента от должности либо его кончины.

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