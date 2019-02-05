Делегация из Великобритании впервые с 2014 года посетит Крым

Симферополь, , 07:25 — REGNUM Британскую делегацию из политиков, экспертов и бизнесменов ждут в апреле в Крыму. Подобный визит состоится впервые с 2014 года, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям», опубликованном 5 февраля.

По его словам, гости из Великобритании ранее приезжали в Крым, но по отдельности, теперь же готовится визит делегации из примерно 15 человек. Зарубежные бизнесмены понимают, что у региона — огромный инвестиционный потенциал. Они хотят не только наладить торговые связи, но своими глазами увидеть, как живет Крым.

Британцы примут участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года. Глава британской делегации, член Либертарианской партии Билл Этридж выразил надежду, что поездка станет вкладом в налаживание диалога, без которого нельзя решить международные проблемы.

«Полуостров не должен оставаться в изоляции», — отметил Этридж.

Как сообщало ИА REGNUM, принять участие в ялтинском форуме в Крыму также намерена лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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